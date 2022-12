Les contribuables de St-Cyrille-de-Wendover ne subiront pas de hausse marquée de taxes malgré le dépôt du nouveau rôle d'évaluation foncière.



L'augmentation est un peu en bas de 4 % même si la valeur des propriétés a grimpé en moyenne de 20 %.



La majorité des ménages bénéficiera d'une baisse de taxes alors que le compte moyen s'élèvera à 2 214 $ en 2023.



Les tarifs reliés à la gestion des égouts et des matières résiduelles sont légèrement majorés de 3 $ en moyenne.



Le conseiller municipal, Sylvain Masson, explique que le contexte n'était pas évident.



«C'est dans le contexte où qu'on a renouvelé la convention collective pour tous les employés municipaux cette année. On a dû embaucher une nouvelle directrice générale et d'autres corps de métier. On ne voulait pas faire un budget pour pelleter par en avant. On a fait un budget qui est réaliste», a-t-il affirmé.



Pour ce qui est des projets en immobilisations, le réaménagement du Parc Guèvremont est prévu pour des coûts globaux d'un peu plus de 2 millions $ avec l'ajout de jeux d'eau, de nouveaux modules et d'un trampoline géant en plus de l'agrandissement de la caserne de pompiers pour 1,7 millions $.



La route 122 sera aussi refaite le rang 3 et le 3e rang Simpson en plus des travaux au garage municipal et l'entrepôt à neige.



Le projet de centre communautaire devrait aussi se réaliser d'ici 2025 et devrait s'élever à plus de 4 millions $.