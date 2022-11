Cascades Élite/ Canimex AAA forme désormais tous les joueurs de son programme sport-études hockey pour être arbitre.

L'organisation veut ainsi contrer la pénurie qui sévit depuis quelques années.

« La pénurie d'arbitres est un problème réel. On la vit chaque fin de semaine. Nous sommes chanceux. Cette année, nous avons eu seulement un match d'annulé. Quand je parle avec d'autres organisations, il y en a qui ont déjà plusieurs matchs d'annulés. Nous avons un bassin à fort potentiel et nous avons décidé de prendre action », lance l'entraineur-chef du Canimex M17 AAA et responsable du sport-études hockey David L. Ouellette.

TOUS LES JOUEURS

Les 72 élèves-athlètes pourraient faire leur part en devenant des officiels d'ici le temps des Fêtes.

Tous les joueurs M13 de la franchise suivent la formation "premier sifflet" et pourront arbitrer des parties de catégorie novice. Les joueurs M15 et M17 suivent quant à eux la formation complète d'arbitre. « Avec ces compétences, ils pourraient arbitrer un match de notre équipe M17 AAA. Ça va être fort utile pour les jeunes. À 14 ans, arbitrer c'est un bel emploi étudiant. Nous y voyons que des avantages. Ça va aussi aider nos joueurs et leurs parents à mieux comprendre la réalité des arbitres. La démarche permet également d'instaurer une culture de respect dans notre sport », ajoute David L. Ouellette. Les joueurs suivront également la formation de marqueur après les Fêtes.

Les joueurs sont emballés par ce nouveau défi. « Je sais ce que ça fait de manquer un match. C'est vraiment décevant. On va pouvoir aider et faire notre part pour ne pas que ça se produise », mentionne le capitaine du Cascades Élite M15 AAA Antoine Ouellet. « Je trouve ça vraiment intéressant. En plus de pouvoir travailler, ça va nous aider à mieux comprendre le jeu », ajoute son coéquipier Olivier Boivin.