Des employés syndiqués de la Société québécoise du cannabis (SQDC) ont manifesté devant la succursale de Drummondville jeudi.

Pour faire suite à la manifestation tenue à Montréal mercredi devant les bureaux de François Legault, des membres du Syndicat des employés de la SQDC se sont rassemblés jeudi à Drummondville.

Selon les informations du Syndicat, ce sont plusieurs membres d'autres succursales en grève qui étaient sur place pour appliquer la ligne de piquetage de leurs collègues.

Les syndiqués du SCFP-5454 sont en grève générale depuis le 20 mai dernier. Le 17 juillet, tous ont rejeté l'offre salariale de leur employeur.

Les employés de la SQDC souhaitent notamment avoir un salaire comparable à celui des travailleurs d'autres sociétés d'État, comme la SAQ, par exemple.

«Nous avons fait une offre de règlement à la SQDC le 30 juin dernier. Une offre sérieuse et pragmatique qui permettrait de mettre fin au conflit de travail. Face à la fermeture de la SQDC et du gouvernement du Québec à reconnaître notre travail à sa juste valeur, nous continuerons notre lutte et d’autres succursales pourraient déclencher la grève dans les prochaines semaines», prévient David Clément, président du Syndicat.

Ce regroupement de syndiqués compte plus de 300 membres à travers 28 succursales dans la province. Actuellement, il est le seul syndicat à tenter de négocier avec la SQDC afin d'arriver à une entente commune et satisfaisante.