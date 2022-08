Le Boisé-de-la-Marconi à Drummondville se transformera dans les prochaines semaines pour présenter des projections nocturnes. L'activité immersive Les Brunantes s'y installera.

Le parcours de 1h30 original et poétique sera un mélange de projections animées à travers la marche en forêt. On pourra y voir un court métrage sur un arbre, une roche ou des souches.

Les œuvres proviennent d'artistes locaux, mais aussi internationaux (Angleterre, France, Suisse, Belgique, Colombie, Allemagne et Ukraine) en plus de trois films qui permettront à de jeunes autochtones de réaliser leurs premiers films. Le parcours se terminera avec des médiatrices du Musée ambulant qui alimenteront des discussions sur les films présentés en plus de faire voter le public sur son oeuvre préférée.

«J'invite la population drummondvilloise et des alentours à venir vivre cette toute première expérience de projections nocturnes en forêt à Drummondville. De grande qualité, cette activité nous fera découvrir le talent d'artistes dans un contexte original et accessible», d'affirmer Stéphanie Lacoste, mairesse de Drummondville.

Le tout sera présenté gratuitement les vendredis et samedis, entre le 9 septembre et le 1er octobre, mais est annulé en cas de pluie. Pour y assister, les intéressés doivent obligatoirement réserver ici : «Les Brunantes».

Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la Ville de Drummondville dans le cadre de l’Entente de développement culturel.

