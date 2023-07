Le gouvernement du Québec octroie 101 762 $ à l'Exposition agricole de Victoriaville. La ministre du Tourisme, Caroline Proulx et le ministre de l'Agriculture et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, André Lamontagne, en ont fait l'annonce, ce mardi.

Depuis plus de 160 ans, l'Exposition agricole de Victoriaville offre aux visiteurs plusieurs concours d'élevage et d'horticulture, des kiosques commerciaux, des manèges, des arcades, une mini-ferme et des spectacles d'artistes régionaux. Pour cette édition, des artistes comme Sara Dufour et Rymz seront présents sur place pour l'évènement.



Concrètement, le ministère du Tourisme accorde 37 000 $ tandis que le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation octroie 64 762 $.



«Les expositions agricoles rassemblent les festivaliers de tous âges et sont l'occasion idéale de découvrir le savoir-faire des producteurs d'ici et leurs savoureux produits tout en profitant d'un programme varié. Manger local, c'est encourager nos entreprises du secteur bioalimentaire», a affirmé le ministre André Lamontagne.



L'évènement a débuté, ce lundi, et se terminera ce samedi 22 juillet.



