Une somme de 202 836 000 dollars doit être investie pour les infrastructures du réseau de transport routier dans la région du Centre-du-Québec au cours des deux prochaines années.

Au total, ce sont 70 projets qui seront réalisés dans la région administrative 17. L’élargissement de l’autoroute 55 entre Bécancour et Sainte-Eulalie constitue une part importante de cette enveloppe. Un peu plus de 60 millions doivent y être consacrés.

Dans la MRC de Drummond, la route 122 doit être asphaltée à Saint-Bonaventure, Saint-Edmond-de-Grantham et Saint-Germain-de-Grantham. Une portion visée est entre l’autoroute 20 et le 6e rang. L’autre est située entre la route 122 et la route de l’Église.

La voie provinciale 122 était d’ailleurs arrivée au palmarès des pires routes centricoises réalisé par CAA Québec en 2022.

Les investissements en chiffres :

79 070 00 $ pour les chaussées;

63 198 000 $ pour les structures;

60 542 000 $ pour améliorer le réseau notamment sous des recommandations du coroner;

25 000 $ pour le bon état de structures et de ponceaux sur des emprises ferroviaires abandonnées.

Pour la période 2023-2025, c’est près de 203M$ qui seront investis dans la région du Centre-du-Québec pour le maintien et l’amélioration du réseau routier.

Fin des travaux pour le viaduc à Saint-Cyrille-de-Wendover

L’échéancier pour la reconstruction du pont à étagement de la 255, au-dessus de la pancanadienne, doit également être complété dans les prochains mois. Les automobilistes doivent de nouveau pouvoir emprunter ce pont d’ici juin.

Le député de Drummond–Bois-Francs, Sébastien Schneeberger, a une pensée pour les commerçants qui ont été impactés par la démolition de cette voie il y a deux ans. Il invite la population à aller encourager ces entreprises.

«Pour plusieurs, le trajet est rallongé d’une vingtaine de minutes.» - Sébastien Schneeberger, député de Drummond–Bois-Francs

