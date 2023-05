Le programme municipal Je me lance déployé il y a un an a permis la création de 206 places de garderie en milieu familial dans la MRC d’Arthabaska. Quelque 157 d’entre elles sont à Victoriaville. C’est suite à cette popularité auprès des citoyens que l’initiative a été reconduite d’un an.

Une soirée d’information est d’ailleurs prévue pour le mercredi 10 mai en vue de ce prolongement.

Une réponse favorable de la population

Comme l’explique le directeur général de la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région, Frédérik Boisvert, l’engouement «est perceptible et le concept est simple pour celles qui décident de s’impliquer dans le développement social du territoire.» Il souligne que cela facilite aussi la vie aux entrepreneurs qui font face à la pénurie de main-d’œuvre.

Je me lance prévoit une aide financière, une trousse de départ contenant des jouets, des articles pour bébé et des conseils en démarrage d’entreprise d’une valeur allant au plus à 9000 $. C’est jusqu’à l’épuisement des enveloppes disponibles.

Une hausse marquée des nouveaux milieux

Le programme a été créé en 2022 pour répondre à un problème de manque de place dans cette région du Centre-du-Québec.

«Maintenant le rôle d’une ville s’est élargi.» - Antoine Tardif, maire de Victoriaville

Quelque 18 nouveaux milieux ont été reconnus par le CPE La Marelle dans la dernière année. Il n’y en a normalement qu’un maximum de quatre. La CDEVR s’est impliquée pour sa part dans 16 projets à Victoriaville, Chesterville, St-Norbert-d’Arthabaska, Warwick et Saint-Albert.

