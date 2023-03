Quelques 404 logements et locaux commerciaux de Drummondville sont retirés du marché spéculatif. La Société locative d’investissement et de développement social a mis la main sur les actifs de Boissonneault groupe immobilier le vendredi 24 février. Un achat qui s’élève à environ 42,5 M$ sans avoir recours à de l’aide gouvernementale.

Boissonneault possédait des unités sur la rue Félicien-Bourbeau, près du Costco. D’autres se trouvent sur les 111e et 112e avenues à proximité du parc de la Marconi. La majorité d’entre eux sont des appartements 4 ½ et 5 ½. Trois immeubles pour étudiants sont également construits aux alentours du Cégep de Drummondville.

Les nouveaux propriétaires, originaires de Châteauguay sur la Rive-Sud de Montréal, ont pour mission de contrôler et de limiter les hausses de loyers. Ils seraient proposés à environ 685$/mois alors que la moyenne à Drummondville est de 700$/mois. SOLIDES souhaite développer ses activités à plusieurs autres régions du Québec.

L’opportunité de s’installer au Centre-du-Québec a été saisie vu l’ampleur de la crise du logement. Drummondville affichait un taux d’inoccupation de 0,4% en 2022.

Le parc locatif de la Société s’élève maintenant à 1101 logements.

Le groupe Boissonneault intégré à l’OBNL

La Société locative d’investissement et de développement social doit s’installer dans les bureaux du groupe Boissonneault, sur la rue Saint-Alphonse. L’achat comprenait également l’acquisition des camions de la compagnie. Les six employés ont également été engagés et gardent leur poste.

L’équipe comprenait une gestionnaire immobilière, un responsable, quatre concierges ainsi qu’un surveillant contractuel des résidences étudiantes.

