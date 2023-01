Le gouvernement du Québec a annoncé l'octroi de plus de 48 000 $ pour la réalisation d'activités destinées aux aînés de la région de Drummondville.

Deux projets proposés lors du plus récent d'appel d'offres ont été retenus pour la prochaine année.

Le Centre d’action bénévole Drummond reçoit une somme de 45 000$ pour son projet « Ensemble on bouge et on cuisine ». Ce projet incitera les personnes aînées à se mettre en action; sortir de la maison, rencontrer de nouvelles personnes, relever des défis et tout cela avec le soutien de l’équipe du Centre d’action bénévole Drummond.

« Notre organisme est très heureux de pouvoir repartir la confection de repas en groupe permettant ainsi aux personnes aînées de 70 ans et plus ayant une perte de capacité de cuisiner, socialiser et créer des liens qui dépasseront les limites du projet. Ainsi ils pourront améliorer leur qualité de vie », a affirmé la directrice générale du Centre d'Action Bénévole Drummond, Andrée Ouellet.

Apprendre avec les technologies

Pour sa part, le Centre communautaire Sintra St-Charles, bénéficiaire d'un montant de 3250 $, se procurera des équipements informatiques et offrira des formations sur l’utilisation des technologies avec les aînés. Il s’agit d’offrir un accompagnement personnalisé où les besoins spécifiques de chaque personne seront pris en compte.

« [Je suis] content de cette belle annonce pour les organismes de chez nous. Nous avons la chance d’avoir de nombreux organismes qui font preuve d’une grande créativité pour proposer un éventail d’activités adaptées pour nos aînés. Cette aide financière permettra aux organismes de poursuivre leur mission auprès des aînés et je les encourage à continuer leur bon travail », a expliqué le député de Drummond-Bois-Francs et Adjoint gouvernemental aux Transports et à la mobilité durable, Sébastien Schneeberger.

Ces sommes sont octroyées dans le cadre du Programme Action Aînés du Québec (PAAQ). Notons que dans l’ensemble du Québec, 228 demandes ont été retenues et se partageront un montant total de 5 915 510 $.

