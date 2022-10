Le projet de nouvelle salle culturelle multifonctionnelle ou de type cabaret reste dans les priorités à Drummondville.

La Maison des arts Desjardins demeure le «porteur de ballon» du dossier qui continue de cheminer depuis plus de six ans.

La nouvelle salle pourrait accueillir près de 400 spectateurs avec des gradins et fauteuils rétractables, mais aussi jusqu'à 700 places avec du public debout en plus d'une scène amovible et d'axer sur le développement des nouvelles technologies.

La salle serait avez mezzanine et ressemblerait au M Telus ou au Club Soda à Montréal.

Projet de plusieurs millions de dollars

La dernière étude du projet remonte à juin dernier pour actualiser les coûts qui seraient de plusieurs millions $ alors que le tout a été présenté au conseil municipal en plus d'une planification budgétaire.

En février 2021, le projet n'avait pas réussi à être déposé à temps dans un programme gouvernemental créé ponctuellement qui aurait assumé 70 % des coûts.

Marie-Pier Simoneau, directrice générale et artistique, affirme que cette mauvaise nouvelle s'est transformée en positif.

«C'est sûr que ça nous a donné un bon choc de ne pas pouvoir aller de l'avant.(...) mais aujourd'hui, après coup, on le regarde et on se dit que c'était peut-être une bonne chose de prendre plus le temps et d'aller approfondir certaines choses. Il y avait aussi un élément qui était non-négligeable qui s'appelle une pandémie qui était là et qui venait fausser quelque peu les données», affirme-t-elle.



Les démarches de subventions avec les divers paliers de gouvernements ont été effectuées en plus de prévoir une campagne de financement dans la population.

À la place de l'ancien Jean-Coutu ?

La priorité est d'aménager cette nouvelle salle de spectacle au centre-ville de Drummondville alors que jusqu'à cinq sites furent envisagés.

Celui de l'ancien Jean-Coutu sur la rue Heriot demeure priorisé même si quelques opposants au projet signifiaient le manque stationnement dans le secteur.



NoovoInfo - L'ancien Jean-Coutu au centre-ville de Drummondville.

«Si on veut une salle, il faut la mettre au coeur du centre-ville qui est selon nous le bas de la ville. (...) et le coin Heriot, Brock, Cockburn est névralgique, c'est trois artères importantes. (...) Qu'on la mette n'importe où cette salle-là dans le centre-ville, ça reste que des stationnements, il y en a, nos études le démontrent. Il faut simplement changer nos habitudes et ne plus penser qu'on sera garé à côté de la porte», précise Marie-Pier Simoneau.

«Le plan "A" prévoit une ouverture en 2025-2026, mais d'autres scénarios sont également envisagés. Reste à voir si une décision sera prise dans le prochain budget municipal», conclut-elle.