La première convention collective des employés de la MRC de Drummond devrait être approuvée avant la fin de la présente année. Les négociations sont toujours en cours ayant débuté en mai dernier, soit quelques semaines après l'accréditation des 29 employés.

Le conseiller syndical à la CSD, Hugo Poiré, a indiqué que «les négociations progressent bien». Il resterait quelques clauses normatives à régler, notamment sur la flexibilité des horaires de travail alors que le volet salarial n'a pas encore été abordé, mais le serait sous peu.

Le climat de travail s'améliorerait alors qu'il était qualifié de «toxique et malsain» par plusieurs employés dans les derniers mois, surtout après le congédiement de l'ancien directeur général, Gabriel Rioux.

«Les relations s'améliorent, mais on n'est pas encore au beau fixe et il y a encore place à amélioration. Il y a cependant une grande progression depuis le printemps. (...) il y encore des problématiques pour certains employés qui l'ont plus difficile, mais ce n'est vraiment pas la situation généralisée», affirme Hugo Poiré, conseiller syndical à la CSD.

Encore un départ

Un employé d'expérience a quitté dans les dernières semaines, mais M.Poiré relate qu'il s'agirait «d'un conflit plus personnel et non professionnel.»

Une cause de harcèlement psychologique envers une autre employée est cependant en attente de passer devant le Tribunal administratif du travail.

La nouvelle convention comprendra des propositions pour continuer d'améliorer les relations de travail alors que le syndicat a bonifié les politiques internes déjà existantes à la MRC.