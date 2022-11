La première entreprise de construction industrielle à devenir carboneutre au Québec est basée à Drummondville. Il s'agit NGA Construction et Structure située sur la rue Rocheleau.

L'entreprise vient de se voir attribuer la certification carboneutre par la firme LCL Environnement. La compagnie a investi 750 000 $ en technologies vertes, ce qui aura permis d’atteindre son objectif avec deux ans d’avance sur son échéancier prévu originalement pour 2024.



Planter des arbres pour compenser

NGA a décidé de compenser les émissions qu’elle ne pouvait éviter, soit 380 tonnes de CO2. L’entreprise participera un vaste programme de reboisement en finançant la plantation de plus de 2600 arbres au Saguenay/Lac St-Jean.

Tommy Jodoin, responsable du développement durable et stratégique chez NGA, mentionne vouloir devenir ambassadeur auprès d'autres entreprises. «Ce n'est pas un "stunt" médiatique pour ce pavaner, mais bien plus pour lancer une invitation à tous nos collaborateurs et nos partenaires puis l'ensemble des entreprises du grand Drummond et pourquoi pas de tout le Québec d'entamer leur propre réflexion sur la carboneutralité. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais la réflexion peut et doit commencer dès maintenant !»

L'importance d'agir est imminente et il y a un enjeu d'urgence pour «décarboniser» l'industrie selon M.Jodoin.

