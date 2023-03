Quelque 16,6 millions de dollars doivent être investis à Drummondville pendant l’année 2023 sur les infrastructures municipales. Ce montant sera utilisé pour la réfection de plus de 15 kilomètres de chaussées, l’ajout de trottoirs, des travaux d’éclairage et d’autres aménagements majeurs.

«Ces investissements sont essentiels pour notre mobilité ou l’hygiène de notre milieu», de dire Stéphanie Lacoste, mairesse de la Ville de Drummondville.

Sécurisation de milieux scolaires

Les parcours scolaires d’écoles primaires du Centre de services scolaire des Chênes doivent notamment être sécurisés dans le cadre du programme À pied, à vélo, ville active.

Un chantier doit s’opérer sur la 112e avenue, à proximité de l’école Christ-Roy près du boulevard Mercure, pour la création d’un débarcadère d’autobus scolaires, l’ajout d’un trottoir, d’un ilot central, la pose d’un nouveau revêtement et la réfection des lieux.

Similairement, un autre débarcadère doit être installé sur la rue Ringuet entre les rues Cockburn et Marchand. C’est à cet endroit que se situent le Centre de formation professionnelle Paul-Rousseau et la Maison des arts Desjardins. Un chantier s’installera également pour la pose d’une piste multifonctionnelle, le remplacement d’un trottoir, l’ajout d’un ilot central, la pose d’un nouveau revêtement, le remplacement de la conduite d’aqueduc ainsi que la réfection des lieux.

Du nouveau en mobilité durable

Des pistes cyclables doivent également être installées sur les rues Ringuet et Brouillette. À cela s’ajoute la pose de 3,4 kilomètres de trottoir sur une dizaine de rues, dont Victorin, du Chardonnay, Labbé, Deblois, Dubé, Forest, de l’Intendant et Bertrand.

De plus, la rue Brouillette, entre le boulevard Saint-Joseph et la rue Forest, subira une cure de rajeunissement selon le concept de rue complète. En effet, les travaux d’aménagement qui seront réalisés incluent la réfection de l’asphalte, l’ajout d’un trottoir, d’une banquette végétalisée et d’une piste multifonctionnelle.

Plus de feux de circulation

De nouveaux feux seront installés sur la rue Saint-Pierre, aux intersections des rues Saint-Onge et Rocheleau puisque la circulation y est importante. Ils doivent permettre de créer un mouvement fluide et régulier des déplacements, tout en permettant d’accroitre la sécurité des piétons, cyclistes et automobilistes.

