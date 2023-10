Québec et les MRC du Centre-du-Québec accordent près de 3 M$ pour le développement et l'optimisation de la capacité d'accueil dans la région.

Cette entente sectorielle s'inscrit dans un contexte où la région accueillera une usine de la filière batterie sur son territoire.

Ainsi, le gouverment et les MRC centricoises souhaitent se préparer à l'arrivée de ce joueur qui va transformer l'économie régionale, a fait savoir le bureau du ministre responsable du Centre-du-Québec et député de Johnson, André Lamontagne.

L'entente aura pour objectif d'améliorer la connaissance de la capacité d'accueil actuelle du territoire.

«Je félicite tous les partenaires de l'entente qui uniront leurs efforts afin de doter notre région d'une vision et d'orientations communes pour l'optimisation de la capacité d'accueil. La filière batterie est appelée à se développer au cours des prochaines années, et cela aura des impacts sur les milieux de vie partout sur le territoire de la région. Le Centre-du-Québec se mobilise pour répondre de façon ordonnée à l'arrivée de nouvelles entreprises, de leurs employées et employés et de leurs familles», a soutenu M. Lamontagne par voie de communiqué.

Différentes initiatives régionales seront aussi soutenues afin de relever les défis communs en matière de capacité d'accueil et de favoriser la création de milieux de vie complets.

Dans l'entente, la participation financière du Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) s'élève à 2,3 M$.

La contribution des cinq MRC régionales soit Drummond, L'Érable, Nicolas-Yamaska, Arthabaska et Bécancour est de quelque 110 000$. Ce montant est par MRC.

