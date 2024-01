L'objectif de la Guignolée 2023 du Comptoir alimentaire Drummond a été dépassé. Cette initiative a permis de récolter jusqu'à présent 493 272 $ et plus de 44 000 livres de denrées qui sont remis dans la MRC de Drummond.

Selon les données publiées par l'organisme, ces dons en argent et en denrées ont permis de remettre 1181 paniers à des personnes dans le besoin. Un total de 1745 adultes et 838 enfants ont été aidés.

«Nous remercions sincèrement tous les bénévoles, la population ainsi que les entreprises qui ont participé à la réussite de cette édition. Votre appui et votre soutien sont vitaux», a mentionné le Comptoir alimentaire Drummond sur sa page Facebook, lundi matin.

 

La campagne de la Guignolée est toujours en cours, et ce, jusqu’au 31 mars. Il est donc possible de participer à la campagne, soit en effectuant un don via le site web du Comptoir alimentaire Drummond ou en personne au 1655 rue Corriveau.

De plus, des denrées peuvent être déposées en tout temps au Comptoir ou dans les marchands épiciers.

L'an dernier, le Comptoir alimentaire Drummond avait amassé un total de 491 691 $ dans le cadre de la Guignolée 2022, ce qui avait permis de remettre 1154 paniers de Noël, distribués sous forme de cartes-cadeaux.

