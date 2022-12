Le Drummondville Olympique (DO) met sur pied un projet pilote qui vise à prévenir la délinquance chez les jeunes par l’entremise d’activités sportives.

Il s'agit d'une première pour cette organisation qui chapeaute plusieurs organisateurs de sports amateurs et loisirs à Drummondville et qui a pour but de développer des partenariats avec ceux-ci. Le sport peut avoir plusieurs aspects bénéfiques, notamment pour aider au développement des jeunes et moins jeune

Ce mardi, avait lieu une journée d’activités sportives avec une programmation diversifiée où quelque 50 jeunes du centre jeunesse accompagné du personnel de l’établissement ont utilisé les plateaux sportifs du complexe sportif. L’objectif de cette journée étant de faire découvrir une variété de sport à ces jeunes âgés de 12 à 17 ans dans le but de susciter leur intérêt envers une discipline.

Grâce à un programme de la sécurité publique, dès janvier ils pourront intégrer les sessions de cours structurés.

«[Je suis] très fière de ce projet et très heureuse de voir l'ouverture des organisations concernées à participer à un projet pilote comme celui-ci. Le centre jeunesse était pour nous la meilleure portée d'entrée pour la mise en place d'un tel programme. Dès les premiers échanges, les deux parties croyaient au projet et rapidement tout a été mis en place», a affirmé la directrice générale de Drummondville Olympique, Carolyne Marcoux.

«Occasion en or»

Quant au centre jeunesse, cette offre de projet a été vue comme un cadeau pour les jeunes fréquentant le centre.

«Le projet pilote que le Drummondville Olympique nous offre est une occasion en or pour nos jeunes. Nous y voyons une grande opportunité de permettre à nos jeunes de trouver des encrages dans la communauté, de se développer au travers le sport, de vivre des expériences sociales enrichissantes. Trop souvent, notre clientèle vit de l'exclusion sociale, cette expérience qui leur est offert aura un impact majeur dans leur vie et dans leur processus de réinsertion sociale. Nous sommes très heureux et surtout très reconnaissant envers le Drummondville Olympique de croire en nos jeunes et de leur offrir cette belle opportunité», a expliqué pour sa part, Raphaël Paquette, chef de service au Centre de réadapation Laforest.

Ce jumelage avec le centre jeunesse est le premier, mais pas le dernier, dans les semaines à venir d’autres programmes semblables verront le jour avec d’autres organisations dont leur mission est le support et l’encadrement des jeunes.



Ce nouveau programme fait partie d’un des nouveaux objectifs que l’organisation s’est donné lors d’une réévaluation il y a quelques mois de sa mission, ses rôles et ses objectifs.