Dans le cadre de la valorisation de l'action bénévole dans les domaines du loisir et du sport au Québec, François Sylvain a obtenu le prix Dollard-Morin pour la région du Centre-du-Québec. Le lauréat a reçu son prix des mains de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Isabelle Charest, lors d'une cérémonie qui s'est tenue vendredi dernier.

Rappelons que depuis maintenant 30 ans, ce prix souligne l'apport inestimable des bénévoles au développement de leur communauté et au bien-être de leurs concitoyennes et concitoyens. Il vise également à souligner l'engagement des municipalités et des organismes qui soutiennent les bénévoles dans leurs actions en matière de loisir et de sport.



Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, André Lamontagne, s'est joint à la ministre Charest pour féliciter le récipiendaire de son engagement exceptionnel et a profité de l'occasion pour remercier tous les bénévoles qui rendent la région active et dynamique.

«Monsieur François Sylvain, votre implication et votre dévouement sont un exemple pour toute la population de la région du Centre-du-Québec. Je souhaite que ce prix vous encourage à poursuivre votre bénévolat avec l'enthousiasme qui vous caractérise et qu'il soit une source de motivation pour d'autres. Grâce à vous et à votre passion, notre milieu de vie est un endroit actif où il fait bon vivre», a affirmé M. Lamontagne.



La nomination de François Sylvain a d'ailleurs été soulignée sur les réseaux sociaux par le Club de natation des Requins de Drummondville, organisation dans laquelle il oeuvre à titre de bénévole depuis les 20 dernières années.