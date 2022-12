De nombreux rebondissements se sont produits dans le dossier de Marc Gignac, cet ancien professeur d'anglais au secondaire à Drummondville étant accusé de crimes sexuels sur des adolescentes.

Des accusations d'agressions sexuelles en plus d'incitation et de contacts sexuels sur des mineures commis entre 1992 et 1998 pèsent contre le sexagénaire qui était en situation d'autorité au moment des faits.

Il avait déjà affirmé vouloir plaider coupable à certains chefs d'accusation déposés contre lui, ce qu'il devrait faire le 11 janvier prochain à son retour au palais de justice de Drummondville.

Reporté dans un an

Le procès pour les accusations les plus graves devait se tenir la semaine prochaine, mais il a finalement été reporté en décembre 2023.

Ce report s'explique par le fait que l'accusé a changé d'avocat étant maintenant représenté par Me Jasmin Laperle, car son ancien avocat souffre d'une maladie.