Une campagne de mobilisation et de sensibilisation est en cours pour la conservation des oiseaux champêtres en péril au Centre-du-Québec. C’est un groupe d’espèces qui regroupe notamment l’hirondelle et le hibou des marais.

Les propriétaires agricoles doivent être rencontrés par le Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec. Un service d’accompagnement est offert pour la réalisation d’un inventaire sur leur lot. Un guide de recommandations est également fourni par la suite.

« Les oiseaux champêtres subissent les déclins les plus importants et les plus constants parmi les différents groupes d’oiseaux en péril au pays. Ceux-ci jouent un rôle essentiel en milieu agricole en contrôlant notamment, les insectes ravageurs présents dans les cultures, comme les champs, les prairies et les pâturages. » - Rébecca Matte, chargée du projet Espèces en péril au CRECQ

Retarder la première fauche de la saison au mois de juillet et éviter d’en faire la nuit font partis des moyens qui peuvent aider à leur conservation.

Le Centre-du-Québec est ciblé pour cette campagne parce qu’il y a une concentration importante de champs de foin et de pâturages, notamment près des Appalaches. À l’été 2022, c’est plus de 16 fermes de la région qui ont été inventoriées à la recherche de la faune champêtre.