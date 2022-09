L'événement gastronomique centricois La Balade Gourmande a reçu une reconnaissance internationale pour l'excellence et l'innovation de ses produits et de l'expérience qu'il offre.

À l'occasion des Global Culinary Travel Awards, l'organisation s'est classée en première place pour la catégorie du Meilleur rayonnement de l’agriculture locale et de tourisme culinaire. Ces prix sont remis annuellement par la World Food Travel Association.

La Balade Gourmande propose 6 circuits signalisés sur 39 sites traversant plusieurs municipalités de Victoriaville et sa région ainsi que de la MRC de l’Érable.

«Ce prix est un gage de pérennité et d’opportunités pour notre événement et reconnaît les efforts déployés par l'ensemble des intervenants, au cours des 22 dernières années, pour faire de La Balade Gourmande un événement unique au Québec et maintenant dans le monde», a indiqué René Bougie, président du CA de La Balade Gourmande.

M. Bougie souhaite d'ailleurs que ce titre permette d'augmenter l'achalandage touristique national et international de l'événement. Le premier prix offrirait surtout la chance à La Balade Gourmande de promouvoir les maillages d’affaires pour les produits du terroir de Victoriaville et de sa région.

La directrice générale de l'événement, Sandra Vigneux, a soutenu que «c’est une reconnaissance mondiale qui bonifiera la visibilité auprès des 200 000 professionnels en tourisme gastronomique à l’international et qui participera au rayonnement des producteurs, transformateurs et artisans agroalimentaires de notre région.»

Cette année, la 22 édition de La Balade Gourmande se tiendra les 1er, 2, 8 et 9 octobre prochains.

«Au fil des trajets colorés par l’automne, les visiteurs sont invités à rencontrer des producteurs et des transformateurs agroalimentaires, passionnés, pour déguster leurs succulents produits de qualité. Aussi au programme, visite de 7 marchés totalisant plus de 110 exposants agroalimentaires et artisans, en plus d’attraits, de restaurateurs et d'hébergements», a mentionné Mme Vigneux.