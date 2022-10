La Société de développement économique de Drummondville (SDED) relance cette année le Défi emploi Drummond pour une 14e édition.

Après deux années de pause, c'est plus d'une cinquantaine d'employeurs qui seront réunis au Centrexpo Cogeco pour recruter de la main-d'oeuvre dans la région et ailleurs dans la province.

L'événement se tiendra le vendredi 11 novembre de 13 h à 19 h et le samedi 12 novembre de 10 h à 13 h. Plus de 3000 emplois sont disponibles dans tous les domaines, et ce, peu importe les intérêts des candidats.

Afin d'inciter le plus de gens possible à s'y rendre, un transport gratuit vers le Centrexpo Cogeco sera disponible en provenance de villes situées à une heure de Drummondville.

«Cinq trajets sont prévus à partir de Sherbrooke, Granby et Saint-Hyacinthe, Longueuil et Trois-Rivières. Nous accueillerons ces visiteurs à la foire de l'emploi, mais l'expérience d'exploration ne s'arrêtera pas ici. Elle inclura le dîner et un tour guidé de la Ville de Drummondville», a mentionné Julie Biron, directrice - Attraction et développement de la main-d'oeuvre de la SDED.

À lire également: La SDED nomme un nouveau directeur général

Cette édition sera des plus grandiose, alors que le Québec fait face à une pénurie de main-d'oeuvre importante.

«Le défi est maintenant de créer un achalandage suffisant pour atteindre nos objectifs. Pour ce faire, nous lançons une stratégie de promotion pour mettre en valeur les possibilités de carrières, la qualité de vie et les nombreux avantages de vivre et de travailler à Drummondville», a soutenu la présidente de la SDED et mairesse de Drummondville, Stéphanie Lacoste.

Sur place, l'équipe du bureau de Service Québec de Drummondville offrira un soutien aux candidats en leur présentant divers services d'aide à l'emploi et en permettant des rencontres individuelles pour l'évaluation de leur CV.

L'entrée est gratuite et les parents pourront également amener leurs enfants puisqu'une halte garderie sera mise à leur disposition.

«Des conférences, dont deux avec le célèbre entrepreneur Nicolas Duvernois, sont prévues. Pendant l'événement, des organismes spécialisés en employabilité présenteront aussi divers trucs et astuces pour aider les candidats à bien se présenter auprès des employeurs», peut-on lire dans un communiqué de l'événement.

Pour toutes les nouvelles du Centre-du-Québec, consultez Noovo.Info