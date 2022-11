La campagne de jouets pour les enfants plus démunis de Drummondville est relancée.

La Ville soutient à nouveau le comité de bienfaisance des pompiers qui organise le tout. 500 cartes se retrouvent dans l'arbre de Noël au local 78 (anciennement La Senza) aux Promenades Drummondville.

« Les gens viennent piger une carte qui contient l'âge et le sexe d'un enfant avec des idées de cadeaux. Ensuite, les gens vont acheter un cadeau neuf et d'une valeur minimum de 30$, il n'y a pas de maximum. Ils nous le rapportent ici avant le 10 décembre, non emballé. On va aller le livrer dans la dernière semaine de décembre », explique Pamela Bonneau, lieutenant au Service de sécurité incendie de Drummondville.

Les articles usagés ne sont pas acceptés alors que la livraison est prévue les 15 et 16 décembre prochains.

Les pompiers ont aussi aménagé une "caserne" satellite sur place pour rappeler certaines bonnes pratiques à l'aube de la période des Fêtes, notamment sur les branchements électriques et les sources de chaleur.