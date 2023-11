La Chambre de commerce et d'industrie de Drummond (CCID) va introniser le vice-président de l'entreprise SOPREMA, Richard Voyer.

La cérémonie d'intronisation aura lieu le 22 janvier 2024, a fait savoir la CCID.

Il s'agit du 37e bâtisseur à être admis au Temple de la renommée.

M. Voyer cumule près de 30 ans de carrière au sein de l'entreprise SOPREMA qui se spécialise dans la fabrication de produits d’étanchéité, d’isolation, de végétalisation et d’insonorisation pour le domaine de la construction.

«Il [Richard Voyer] est reconnu pour son ambition, son franc-parler et son désir de toujours faire mieux», peut-on lire dans le communiqué de presse émis par la CCID.

Parcours inspirant

Richard Voyer est détenteur d'un doctorat en chimie et d'une maîtrise en administration des affaires.

Après ses études en 1995, il a joint Soprema comme directeur à la recherche et développement pour l'Amérique du nord.

Cinq ans en recherche plus tard, Richard Voyer devient directeur général de SOPREMA Canada en 2001 et vice-président exécutif et chef de la direction, Amérique du Nord en 2011.

«Grâce à sa vision et son leadership, Richard a permis à SOPREMA de connaître une croissance fulgurante en ouvrant cinq nouvelles usines et en faisant l’acquisition de multiples entreprises, élargissant ainsi l’empreinte manufacturière de SOPREMA au Canada. Il participe également à l’achat et au développement du plus important distributeur de matériaux de construction au Canada», soutient la Chambre de commerce.

M. Voyer souhaite laisser une marque indélébile sur le Québec de demain.

Il continue d'aider et de conseiller les jeunes entrepreneurs dans leur parcours professionnel. Il est l’actuel président du conseil d’administration du QG100, un cercle professionnel regroupant 100 grandes entreprises faisant du commerce à l’international.

Rappelons que le Temple de la renommée des affaires a été créé en 1996 par la Chambre de commerce et d’industrie de Drummond afin de mettre en lumière les mérites de personnalités ayant œuvré ou étant toujours actives dans le domaine des affaires. Nommée Bâtisseur par le conseil d’administration de la CCID, cette personne reçoit le prix George-Haggerty pour avoir laissé sa marque dans le développement socio-économique de Drummondville et de sa région.

