La nouvelle école primaire à Saint-Cyrille-de-Wendover est toujours dans les cartons, mais soulève des questionnements.

Le conseil municipal aimerait savoir pourquoi le projet avait été écarté du dernier Plan québécois des infrastructures (PQI) qui détermine quels projets gouvernementaux seront effectués dans un horizon de trois ans. Une rencontre devait se tenir entre la municipalité et le Centre de services scolaire des Chênes pour connaître les raisons du dernier refus.

134 enfants de Saint-Cyrille doivent présentement fréquenter des écoles hors de leur municipalité, principalement dans le secteur Saint-Charles. La nouvelle école comprendrait 16 classes en plus d'un gymnase double et d'une bibliothèque.

ÉTROITEMENT RELIÉ AU FUTUR CENTRE COMMUNAUTAIRE

Ce projet est aussi relié à celui du futur centre communautaire, car le conseil municipal ne veut pas qu'il y ait un dédoublement ou un manque d'infrastructures. Tout dépendra ce qui sera compris dans le projet final de la deuxième école primaire.

« On veut coordonner tout ça ! [...] On est mieux d'attendre et d'avoir une vision globale, de voir où l'école sera située, qu'est-ce qu'il va y avoir de confirmer dans le projet en plus des installations sportives et récréatives à proximité pour ensuite concevoir ce que sera véritablement notre centre communautaire ", explique le maire suppléant et conseiller du district #3, Sylvain Masson.

L'objectif est aussi d'y intégrer le nouvel hôtel de ville en plus des organismes communautaires dans cet autre projet.

Les réponses à plusieurs interrogations pourraient être fournies d'ici l'été prochain, soit le moment où est attendu le verdict quant au prochain PQI alors qu'une nouvelle demande a été déposée dans les derniers mois.