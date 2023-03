La municipalité de Saint-Germain-de-Grantham se joint à celle de Saint-Cyrille-de-Wendover pour couvrir l’ensemble du territoire dans le cas d’interventions à l’extérieur du réseau routier.

La MRC de Drummond a entériné cette nouvelle entente commune pour les services de sauvetage d’urgence en milieu isolé dans la soirée du mercredi 15 mars.

À lire également :

Depuis 2018, Saint-Majorique-de-Grantham s’occupait des opérations à l’ouest et au sud de la rivière Saint-François. Ce n’est maintenant plus possible puisqu’elle a délégué la desserte complète de la sécurité incendie avec la Ville de Drummondville en novembre.

Cette portion du territoire sera donc prise en charge par les pompiers de Saint-Germain-de-Grantham. Saint-Cyrille-de-Wendover continuera la garde des axes est et nord.

Les intervenants du SUMI sont responsables des opérations directes de sauvetage et d’évacuation d’urgence. La gestion de l’intervention revient pour sa part à la direction du service de sécurité incendie où l’opération est nécessaire.

«Une équipe de trois pompiers sera déployée avec les équipements appropriés pour effectuer le sauvetage», explique Ian Lacharité, maire de Wickham et membre du comité de sécurité publique de la MRC de Drummond.

Consultation pour le schéma incendie

Une consultation publique doit avoir lieu concernant le projet de nouveau Schéma de couverture des risques incendies de la MRC de Drummond. Elle est prévue pour le lundi 27 mars, à 19 heures, au centre Emballages BoxPack de Saint-Germain-de-Grantham.

Des informations sur ce plan seront également données sur place.

Les interventions par écrit peuvent être soumises aux Municipalités régionales de comté d’ici la date limite du lundi 10 avril.

Pour d'autres informations, rendez-vous sur Noovo.Info.