Une saisie d'objets interdits et non autorisés a eu lieu la fin de semaine dernière sur le périmètre du pénitencier de Drummondville, au Centre-du-Québec.

Au total, la valeur des objets saisis est estimée à 236 950$ par les autorités.

Il s'agit d'une deuxième saisie en quelques semaines dans l'établissement carcéral à sécurité moyenne.

Plusieurs colis contenant les objets interdits ont été saisis par le Service correctionnel du Canada (SCC).

À l'intérieur de ceux-ci, les agents ont retrouvé différents types de drogues dont du haschich, des méthamphétamines et de la marijuana.

Les autorités ont également amassé des téléphones cellulaires avec des accessoires ainsi que du tabac.

Les SCC rappelle qu'il dispose de plusieurs outils afin de prévenir l'introduction de marchandise illicite dans ses établissements.

Parmi ces outils, on retrouve des détecteurs ioniques et des chiens détecteurs de drogue pour la fouille des édifices, des biens personnels, des détenus et des visiteurs.

