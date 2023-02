La Société de développement économique de Drummondville est de retour de la mission de recrutement la plus importante réalisée par un organisme québécois sur le continent africain.

Un total de 2000 entrevues ont été réalisées lors de ce voyage les 18 et 19 février. La SDED était accompagnée de 64 entreprises, dont 25 de la grande région de Drummond, et 168 représentants de partout en province. Ces employeurs oeuvrent dans les domaines de l’agroalimentaire et transformation des aliments, de la fabrication et de l’usinage, du génie et des métiers techniques, manufacturiers, miniers, de la santé et des services sociaux et des technologies de l’information.

En tout, 356 260 candidatures de personnes intéressées avaient été déposées avant la présélection pour pourvoir les 1420 postes disponibles. Les responsables des compagnies peuvent amorcer le processus d’immigration dès maintenant.

La directrice - attraction et développement de la main-d’œuvre de la Société, Julie Biron, croit qu’il s’agit d’un tournant pour ce service de recrutement de personnel international.

«Les entreprises participantes ont souligné la grande qualité des candidats recrutés et la majorité d’entre elles souhaitent recruter davantage de candidats que prévu.» Julie Biron, directrice - attraction et développement de la main-d’œuvre de la SDED.

Plus de missions à venir

La SDED est responsable d’un nombre grandissant de ces voyages à l’extérieur du Canada puisqu’elle est désignée comme l’un des trois partenaires non gouvernementaux, avec Québec International et Montréal International, par le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l'Intégration pour l’organisation des Journées Québec. Un guide d’accompagnement pour l’accueil d’immigrants économique a récemment été publié à Drummondville.

La Société avait annoncé qu’un nombre record de nouveaux arrivants s’étaient installés à Drummondville en janvier.

Les Journées Québéc Colombie auront lieu en début avril à Bogota. Les représentants iront ensuite à Sao Paulo, au Brésil, à la fin du mois.

