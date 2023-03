Tout porte à croire que la municipalité de Wickham sera desservie par le Service de sécurité incendie et sécurité civile de Drummondville. Le conseil de cette municipalité centricoise, située sur la route 139, a voté à l’unanimité pour signer une entente de 20 ans dans la soirée du lundi 13 mars.

La décision était loin de faire plaisir aux résidents qui se sont déplacés à la salle de conseil de la rue Moreau. Les quelque 200 personnes présentes lors de la rencontre publique de 18 heures ont dénoncé un manque de transparence de leurs représentants. Le maire de Wickham, Ian Lacharité, a d’ailleurs donné ses excuses pour le peu d’informations transmises. L’annonce de cette collaboration future a été faite en février.

Le statuquo demandé

Une pétition de 800 noms a été déposée. Elle demandait la continuité du service local jusqu’en décembre le temps de réaliser des consultations citoyennes et de discuter des différentes possibilités. Certains n’étaient pas opposés à ce que Drummondville soit responsable de la sécurité incendie, alors que cette option était inconcevable pour d’autres.

Les contestataires n’étaient pas non plus convaincus par la baisse du fardeau financier estimée par la Ville. Ils croient au contraire que le prix de leur police d’assurance pourrait augmenter drastiquement une fois la délégation complétée.

La meilleure solution selon la Ville

Pour le maire Lacharité, cependant, ce changement était inévitable. Les pompiers wickhamois n’étaient pas capables de déployer une force de frappe nécessaire dans un peu plus de 40% des appels au cours des deux dernières années. C’est que la grande majorité des employés sont engagés à temps partiel et qu’ils occupent un autre travail pendant la journée. C’est ce qui limiterait leurs déplacements et leur temps de réponse. Le nombre d’heures de formations demandé pour le maintien des compétences n’était pas non plus respecté.

M Lacharité craint que la municipalité ne se fasse poursuivre pour négligence dans un cas de blessure ou de mort.

La dernière fusion possible pour Drummondville

Cette troisième fusion des services incendie à Drummondville serait la dernière.

Selon une étude réalisée en 2019, les capacités drummondvilloises pouvaient s’étendre à Saint-Majorique, L’Avenir et Wickham. Les deux premières ont déjà délégué ces responsabilités.

Une nouvelle étude serait donc nécessaire advenant une entente additionnelle.

Le conseil municipal de Drummondville aura à voter pour signer l'entente wickhamoise lors de la séance du lundi 20 mars.

Pour d'autres informations, rendez-vous sur Noovo.Info.