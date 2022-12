Une somme record a été amassée lors de la Guignolée des médias hier (jeudi) à Drummondville. 39 420,64 $ ont été récoltés, soit près de 5 000 $ de plus que l'objectif.

Ce montant record a été atteint grâce à votre générosité, mais également à des centaines de bénévoles qui se sont relayés tout au long de la journée aux deux points de collecte. Les intersections du parc St-Frédéric ainsi que celle de Janelle et Foster près du Canadian Tire étaient encore ciblées.

À QUOI SERVIRONT LES DONS ?

La somme totale sera divisée à parts égales entre le Comptoir alimentaire Drummond et la Fondation de la Tablée populaire.

Pour le Comptoir alimentaire, les dons serviront à confectionner les paniers de Noël, mais aussi pour fournir l'aide à l'année. Pour la Tablée populaire, tout l'argent amassé ira directement au service des P'tites boites à lunch qui aide plus de 180 élèves répartis dans les écoles de Drummond à recevoir anonymement et gratuitement un petit déjeuner et un dîner chaud tous les jours du calendrier scolaire.