Une nouvelle usine de Soprema s'ajoutera à Drummondville au croisement des autoroutes 20 et 55, de l'autre côté du chemin de fer qui la séparera de l'usine actuelle de la rue Kunz.

Près de 30 millions $ seront investis pour y produire une matière première servant à la production de membranes isolantes, mais qui proviendra de produits recyclés.

« Ce sera des bouteilles de liqueurs douces, mais ça peut aussi aller jusqu'au recyclage de vêtements ! [...] En fait, ce qu'on est en train de se développer, c'est une filiale de recyclage de matériaux. La difficulté c'est d'avoir des polymères les plus propres possible, mais il y a des sources facilement identifiables et qui peuvent générer autre chose qui actuellement se retrouvent dans les sites d'enfouissement », affirme le vice-président de Soprema, Richard Voyer.

Cette matière sera ensuite acheminée vers l'autre usine déjà existante ayant pour objectif de ne plus dépendre des États-Unis ou de la Chine pour la production des matières premières. La nouvelle usine sera axée surtout sur l'automatisation en créant quelque 25 emplois à terme.

Les travaux devraient débuter au printemps prochain pour une ouverture à la fin 2024.

Il s'agira de la quatrième usine drummondvilloise de Soprema, sans compter le siège social Amérique du Nord et le Centre de recherche le long l'autoroute 20.