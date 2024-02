Soucy International de Drummondville s'est vu octroyé une subvention remboursable de cinq millions de dollars de Développement économique Canada (DEC) pour les régions.

Avec cette contribution, l'entreprise drummondvilloise pourra améliorer sa productivité et ainsi, favoriser sa croissance dans les années à venir.

L'annonce a été faite par la ministre du Tourisme et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions, Soraya Martinez Ferrada, le vendredi 2 février 2023.

Rappelons que Soucy International se spécialise dans la fabrication et le développement de systèmes de chenille ainsi que de pièces et d'accessoires conçus pour des véhicules hors route.

Les différents produits proposés par Soucy sont destinés aux secteurs des véhicules récréatifs, agricoles, industriels et de la défense.

«Cet investissement majeur s’inscrit dans notre plan de croissance à long terme pour la production de nos chenilles et systèmes de chenilles pour les secteurs agricole et industriel. Il servira à augmenter la capacité de production de Soucy International tout en améliorant notre productivité en intégrant de l’automatisation et de la robotisation. L’investissement accordé également par DEC à Soucy Techno l’an dernier nous a permis d’augmenter notre volume de production de caoutchouc afin d’alimenter Soucy International en matière première. Pour nous, c’est un investissement stratégique qui nous permet de faire grandir nos entreprises ici même au Québec et de demeurer compétitifs dans nos marchés», a indiqué par voie de communiqué le chef de l'exploitation chez Soucy, Jasmin Villeneuve.

Autres aides financières

Lors du passage de la ministre Martinez Ferrada dans le région de Drummondville, deux autres entreprises ont reçu des aides financières de DEC, totalisant 400 000$.

Il s'agit de OLA Bamboo et de Secure Exchances.

Les PME de Drummondville feront l'acquisition de nouveaux équipements et développeront des stratégies de commercialisation et d'expansion des marchés, apprend-t-on.

OLA Bamboo qui se spécialise dans la fabrication de produits d'hygiène personnelle en bambou et en bois recyclé, dont des brosses à dents, des cotons-tiges et des tampons démaquillants réutilisables, reçoit une contribution remboursable de 150 000$ de DEC.

Pour sa part, Secure Exchanges obtient 250 000$. L'entreprise qui oeuvre dans les solutions de transfert de données intégrées compte entre autres développer une stratégie de commercialisation et d'expansion des marchés pour appuyer sa croissance.

«Les entreprises manufacturières jouent un rôle clé dans l’économie québécoise et la transition verte. C’est pourquoi notre gouvernement s’engage à les soutenir pour qu’elles demeurent compétitives, innovantes, mais aussi pour qu’elles puissent s’outiller adéquatement afin de se tailler une place dans l’économie de demain. Voilà pourquoi DEC appuie OLA Bamboo et Secure Exchanges pour qui le souci de préserver l’environnement est tout aussi important que celui d’assurer leur croissance, en toute sécurité», a soutenu la ministre Martinez Ferrada.

