Bonne nouvelle pour la troupe de danse traditionnelle Mackinaw de Drummondville qui reçoit un appui financier de 50 000$ pour soutenir leurs activités.

L'octroi de la somme est accordé pour le 50e anniversaire de la troupe drummondvilloise.

Par ce montant, le gouvernement du Québec assure vouloir «accroître le nombre de gestes de commémoration pour que les citoyennes et citoyens du Québec aient l'occasion de participer en 2024 à des commémorations d'intérêt national, régional ou local et de se souvenir collectivement des personnages, événements et lieux qui ont marqué l'histoire du Québec.»

Rappelons que le cinquantenaire de l'organisation doit s'échelonner tout au long de l'année 2024. Les activités vont débuter avec l'événement «Porter la fibre» qui sera présenté à la Salle Canimex du Complexe Swift de Drummondville, le samedi 3 février.

Autres événements

D'autres événements auront également lieu dans les prochains mois. Il y aura «La Nuit Blanche», une veillée de danse traditionnelle québécoise, invitera le public à danser le 16 mars.

La soirée «Retrouvailles» réunira les artistes et artisans qui ont façonné l'organisation depuis 1974 à la Maison des Arts Desjardins Drummondville le 18 mai. Une activité thématique et nostalgique destinée au grand public aura lieu le 13 juillet au Parc Woodyatt. La troupe régionale terminera l'année le «Gala Hommage à Mackinaw», un grand spectacle de clôture le 9 novembre à la Maison des Arts Desjardins.

«Ce projet s'inscrit dans le cadre de la deuxième édition de l'Appel de projets pour le soutien aux initiatives de commémoration, à la suite duquel 31 projets au total ont été sélectionnés. Les moyens commémoratifs choisis sont tout aussi variés que les personnages, événements, lieux et bâtiments qu'ils commémorent», peut-on lire dans le communiqué transmis.

Les députés de Johnson André Lamontagne et de Drummond-Bois-Francs, Sébastien Schneeberger ont participé à l'annonce.