Le futur CPE Au Coeur des Découvertes à St-Cyrille-de-Wendover, au Centre-du-Québec, a franchi une étape importante lundi après plusieurs années d'attente.

L'établissement a finalement obtenu l'approbation du ministère de la Famille pour lancer son appel d'offres afin d'amorcer la construction d'une nouvelle installation pouvant accueillir 80 enfants. Les soumissions seront acceptées jusqu'au 17 novembre.

Ce contrat prévoit des travaux d'aménagement du terrain, de la structure, de la fondation, d'électricité et de revêtements, notamment.

À lire également: 223 nouvelles places en garderie d'ici 2025 à Drummondville

Selon l'avis de cet appel d'offres, ceux-ci devront se faire tôt au printemps 2024 et devraient être terminés avant les vacances de la construction, soit en juillet prochain.

Rappelons que le CPE est localisé temporairement dans l'ancienne Résidence St-Cyrille depuis plus d'un an et accueille 55 enfants. Ce dossier épineux a d'ailleurs longuement divisé dans la population et chez les élus.

Cette nouvelle installation est attendue depuis 2015.



Pour les plus récentes nouvelles du Centre-du-Québec, consultez Noovo.Info.