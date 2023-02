Tout près de 50 travailleurs étrangers sont venus prêter mainforte aux entreprises de Drummondville en janvier 2023.

C’est un record mensuel pour la division attraction et développement de main-d’œuvre de la Société de développement économique de Drummondville. Le service a été mis en place il y a 5 ans.

Ces employés ont intégré 14 entreprises de la MRC de Drummond. Ils ont été embauchés dans le cadre des missions de recrutement Journées Québec organisées par la SDED l'an dernier.

Des arrivants d’Afrique et d’Amérique du Sud

La plupart d’entre eux proviennent de la Colombie, du Maroc et de la Tunisie. Au cours des dernières semaines, ils ont été pris en charge par l'équipe d'accueil et d'intégration de la Société drummondvilloise afin de les loger, de remplir leurs documents officiels et de leur faire découvrir leur ville d'adoption.

«Le processus de recrutement de la main-d'œuvre à l'internationale a fait ses preuves, mais il requiert de la patience et de l'expertise.» - Julie Biron, directrice de la division attraction et développement de la main-d'œuvre

Plus de travailleurs attirés chaque année

Ces premières semaines de 2023 laissent présager qu'il s'agira d'une année marquante pour l'accueil de travailleurs étrangers dans la région centricoise. À titre comparatif, 598 travailleurs ont été accueillis au cours des cinq dernières années. Le nombre est passé de 58 en 2018 à 201 en 2022.

