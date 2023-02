Jacques Desbiens a fait son entrée au Temple de la Renommée des affaires de la Chambre de commerce et d’industrie de Drummond, lundi. Il s’agit de l’ancien président de la CCID et président-directeur général d’UV Assurances.

Lorsque M. Desbiens était à la tête de l’entreprise, elle s’est mérité quelques reconnaissances dont le prix Distinction de la CCID et un Mercure au concours les Mercuriades de la Fédération des chambres de commerce du Québec de 1998. L’homme d’affaires est maintenant à la retraite après 40 ans de travail dans le domaine des assurances.

Une vie dédiée à l’ouvrage

Lors de la soirée organisée en son honneur, le nouveau Bâtisseur a remercié toute son équipe pour les succès de sa compagnie au fil des ans. Il a également dédié un moment à sa femme et à ses enfants pour leur patience et leur support. Tous ses accomplissements ont demandé beaucoup de temps et d’énergie. Il a avoué avoir été moins présent pour eux.

Une centaine de convives étaient présents pour l’évènement.

 

Un Temple de la renommée bien rempli

Jacques Desbiens est le 36e Bâtisseur à être récompensé pour avoir laissé une marque positive dans le développement socioéconomique du Grand Drummond. Il rejoint notamment l’ancien maire Alexandre Cusson ainsi que Laurent et Alain Lemaire de l’entreprise de pâtes et papiers Cascades. Leurs photos sont affichées sur le mur de l’Hôtel et Suites le Dauphin sur le boulevard Saint-Joseph.

Chaque nouvelle personne intronisée reçoit le prix George-Haggerty. Pour être nommé, il faut être âgé d’au moins 50 ans et avoir demeuré sur le territoire de la MRC de Drummond pendant au moins 10 ans.

