Un accident cause un ralentissement sur l’autoroute 20 près de Drummondville.

Selon la Sûreté du Québec, le conducteur d’un camion lourd a perdu la maîtrise de son véhicule et ce dernier est allé frapper de plein fouet un muret de ciment en pleine zone de construction.

À Saint-Cyrille-de-Wendover, #A20 ouest (Jean-Lesage) en direction de Montréal, au km 189 // sortie de route d'un camion semi-remorque // ralentissement dans le secteur — Québec 511 (@Qc511_Mtl) September 23, 2022

Le camion s’est ensuite retrouvé dans le terre-plein où il aurait pris feu. La SQ signale un déversement d’essence. Aucun autre véhicule n’a été impliqué dans l’accident.

Roxanne Pellerin, porte-parole régional pour le MTQ en Mauricie/Centre-du-Québec indique que la circulation en direction Ouest sur l'autoroute 20 a été complètement fermée pendant un moment, mais que la circulation a pu reprendre normalement autour de 7h45.

Des travailleurs du ministère des Transports (MTQ) seront sur place vendredi afin de faire des travaux dans le secteur de l'accident. Mme Pellerin précise que le viaduc situé tout près des lieux de l'impact n'a pas été abîmé.

Elle précise par ailleurs que le remorquage du camion lourd aura lieu en soirée vendredi pour ne pas nuire à la circulation en période de pointe et lors du retour à la maison.

L’accident est survenu peu après 5h ce vendredi matin à la hauteur de Saint-Cyrille-de-Wendover.

Le conducteur du poids lourd s’en tire avec des blessures mineures.

On ignore pour le moment la cause et les circonstances exactes de l’accident. La Sûreté du Québec poursuit son enquête.