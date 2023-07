La Sûreté du Québec (SQ) demande l'aide de la population pour retrouver Victor Manuell Valencia Yano, de Drummondville. L'adolescent de 16 ans est porté disparu depuis le 6 juillet dernier.

Selon les informations de la SQ, il aurait été vu pour la dernière fois vers 15h00 au parc Sainte-Thérèse sur le boulevard Mercure à Drummondville.

«Il se déplacerait en à pied. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité», peut-on lire dans un communiqué émis par le corps de police provinciale.

Victor Manuell Valencia Yano mesure 5 pieds 10 pouces et pèse 150 livres. Il a les cheveux noirs et les yeux bruns. Au moment de sa disparition, il portait une camisole grise, un short noir et des souliers noirs style Air Max.

Toute personne qui possède de l'information concernant cette disparition est priée de communiquer directement avec le 911.

