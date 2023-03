Un bâtiment du centre-ville de Drummondville a été endommagé par les flammes dans l’après-midi du lundi 27 mars.

Vers 14 heures, une trentaine de pompiers du Service de sécurité incendie et sécurité civile drummondvillois se sont rendus à l’intersection des rues Loring et Lindsay, près des deux entreprises de crème glacée. Puisqu’il s’agissait d’une alarme de niveau cinq, ils ont reçu de l’aide des sapeurs de Saint-Cyrille-de-Wendover et du Service d'Intervention d'Urgence civile du Québec.

Les flammes auraient pris naissance dans le hangar situé à l’arrière. Cette portion de la structure est une perte totale. Le brasier a également endommagé l’immeuble principal.

Une vérification de la bâtisse a été effectuée même si elle est désaffectée. Personne ne se trouvait à l’intérieur et il n’y a eu aucun blessé pendant l’opération.

L'enquête entre les mains de la Sûreté du Québec

Le brasier a été maitrisé vers 16 heures. C’est à ce moment que l’enquête sur la cause a débuté. Elle est toujours inconnue à l’heure actuelle. Le dossier a été transféré à la Sûreté du Québec puisqu’il s’agit d’un incendie suspect.

Un agent du Service d’identification judiciaire doit d’ailleurs se rendre sur place mardi en avant-midi.

Les pompiers ont terminé leur travail aux alentours de 17 heures 30, en début de soirée.

