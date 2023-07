Un incendie a complètement détruit un bâtiment agricole situé sur le 5e rang à Saint-Joachim-de-Courval, près de Drummondville, mercredi soir.



Les pompiers du Service de sécurité incendie civile de Drummondville (SSISCD) ont reçu l'appel vers 18h00. Pour leur part, les sapeurs de la Régie incendie Lac Saint-Pierre étaient déjà sur place et ils ont constaté qu'il s'agissait d'un embrasement généralisé.

«En sachant cette information, on a fait appel à des équipes supplémentaires et des camions-citernes. Des pompiers de Saint-Cyrille et de Notre-Dame-du-Bon-Conseil sont venus en renfort. Au total, on était une trentaine de pompiers», a affirmé le chef de division à Drummondville, Andrew Barr.

Dès leur arrivée, le personnel de la Régie incendie Lac Saint-Pierre a installé des lignes afin de protéger un garage et une résidence à proximité du feu, ainsi que deux réservoirs de carburant pour la machinerie agricole.

À lire également: Frappes policières en matière de stupéfiants à L'Islet et Sainte-Perpétue



Les sapeurs ont combattu les flammes pendant une bonne heure avant de réussir à maitriser l'incendie qui a ravagé le bâtiment qui est d'ailleurs une perte totale.

Une pelle mécanique a été nécessaire afin de permettre les pompiers à compléter l’extinction du feu sous la structure du bâtiment effondré. Heureusement, personne n’a été blessé, mais 47 bêtes ont péri dans le feu.

La route 255 a également été fermée à la circulation pour la durée de l'intervention.

«En raison de la destruction totale du bâtiment, il est impossible de déterminer la cause exacte de l’incendie, mais l’information recueillie sur place pointe vers un incendie d’origine accidentelle», a conclu M. Barr.



Pour d’autres informations du Centre-du-Québec, rendez-vous sur Noovo.Info.