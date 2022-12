Un important projet verra le jour à proximité de la Maison René-Verrier sur le boulevard Allard à Drummondville. Un centre de jour spécialisé en soins palliatifs y sera construit d'ici 1 an.

Ce projet évalué à 4 millions $ sera dédié aux patients vivant à domicile et ayant reçu un diagnostic de maladie incurable, mais qui ne sont pas encore en phase terminale.



Panoplie de soins

Plusieurs soins leur seront offerts afin de favoriser le maintien à domicile le plus longtemps possible en plus d'accueillir également les proches aidants.

«Il y aura des soins de psychothérapeutes, des cliniques infirmières, de gestion de la douleur, mais aussi accès à un médecin pour consultation et ajustement de prescription. On y donnera aussi beaucoup de soutien en groupe en plus de services d'aide à l'hygiène, de massothérapie et d'acuponcture. C'est très vaste la panoplie de l'offre qui sera offerte sur place», précise Marie-Julie Tschiember, directrice générale des Organismes René-Verrier.



Les Organismes René-Verrier - La terrasse du futur centre de jour

15 patients et 15 proches aidants pourront y séjourner en même temps pour des périodes allant d'une demie à une journée.

Une première en région

Il s'agit d'un premier centre du genre en dehors des grands centres que sont Montréal et Québec pour couvrir tout le Centre-du-Québec, mais aussi la Mauricie et l'Estrie.

C'est un projet d'importance avec le vieillissement de la population de plus en plus marqué. Le tout a été rendu possible grâce à un don d'un «fée marraine» de 2 millions $ et d'une campagne de financement silencieuse de plusieurs partenaires.

Le lieu sera baptisée «Havre d'Elie» en l'honneur d'Élizabeth Verrier grandement impliqué dans la cause et présidente de la Fondation René-Verrier depuis des années.