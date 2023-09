Un homme a été grièvement blessé après une sortie de route survenue jeudi soir, dans la municipalité de Grand-Saint-Esprit, située dans le Centre-du-Québec.

L'accident se serait produit vers 20h45 sur la route Principale, a indiqué la Sûreté du Québec (SQ).

Pour une raison inconnue dans l'immédiat, un homme de 35 ans aurait perdu la maitrise de son véhicule avant de percuter un poteau électrique.

Il a subi des blessures importantes à la suite de l'impact et a été transporté en centre hospitalier où l'on craint pour sa vie.

La route Principale a été fermée le temps qu'un policier de la SQ spécialisé en enquête et collision analyse la scène pour éclaircir les causes et circonstances entourant cet événement. L'enquête se poursuit.