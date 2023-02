Des étudiants défavorisés de l’école primaire Saint-Pie-X de Drummondville, située sur la rue Ringuet, auront droit à un coup de pouce du Cégep de Drummondville.

Le programme l’École des Grands doit être organisé dès l’automne 2023. Le but est d’offrir un service de mentorat aux jeunes dans le besoin. Une trentaine d’élèves du cégep doivent participer à l’aide aux devoirs, organiser des ateliers d’éveil scientifique et d’introduction à la programmation. L’initiative s’échelonnera sur une période de 10 semaines.



«On a très hâte de commencer. Le mentor pourra être un modèle pour l’enfant qui vit des difficultés.» - Claudine Robert, directrice de l’école primaire Saint-Pie-X

Ce projet permettra aussi aux élèves du primaire de sortir du cadre de leur institution scolaire habituelle pour se projeter plus facilement vers les études postsecondaires.

Prochaine étape

D’ici le début de la prochaine année scolaire, l’équipe responsable du projet est à la recherche d’une trentaine de mentors issus de tous les programmes du Cégep de Drummondville. En plus de participer à une cause sociale, les participants obtiendront une mention d’engagement à leur bulletin. Différentes activités seront organisées afin de faire connaitre le projet aux membres du personnel et de la communauté étudiante. Les élèves qui décideront de se joindre à ce projet pourront bénéficier du transport scolaire et d’un déjeuner servi sur place.

«Le projet représente pour moi une façon de m'impliquer dans mon quartier et de participer à favoriser l'égalité des chances grâce à l'éducation», conclut Anne Bussières, chargée de projet de l’École des Grands et enseignante du Département de littérature et communication.

