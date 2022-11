Un cyberprédateur ayant résidé à Drummondville a fait vivre des atrocités à plusieurs jeunes filles dans les dernières années.

Yoan Dionne prenait contact avec des adolescentes entre 12 et 17 ans via les réseaux sociaux en 2020, moment où il résidait à Drummondville, et l'an dernier.

Dans un communiqué émis le 23 juin 2021, la SQ précise que «le suspect repérait ses victimes sous les pseudonymes « Sequela Miron » et « Yodecriss » via différentes plateformes sociales et personnifiait occasionnellement certaines de ses victimes dans le but d’entrer en communication avec les contacts de celles-ci.»

L'homme de 25 ans les manipulait allant jusqu'à pousser l'audace d'exiger un rapport sexuel avec le chien d'une d'entre elles.

Toujours selon les informations de la Sûreté du Québec, Dionne aurait fait des victimes dans plusieurs secteurs de la province, notamment Drummondville, mais aussi Trois-Rivières, Laval, Joliette et Saint-Hyacinthe. Des centaines de fichiers informatiques de pornographie juvénile ont été découverts dans son matériel saisi lors de son arrestation en septembre 2020.

Il a été arrêté par les enquêteurs spécialisés en matière d’exploitation sexuelle des enfants sur Internet de la Sûreté du Québec.

L'accusé a finalement reconnu ses torts dans les derniers jours au palais de justice de Québec alors qu'il faisait face notamment à des accusations d'extorsion, de production et distribution de pornographie juvénile ainsi que de bestialité.

Le retour en Cour est prévu en début d'année pour les observations sur la peine.