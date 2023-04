Les conseillers municipaux de Wickham, dans la MRC de Drummond, ont choisi un deuxième maire suppléant en un peu moins d’un mois. La tâche a été attribuée au représentant numéro trois, Michael Côté.

Le poste a été laissé vacant pour une deuxième fois après la démission de Charles-Antoine Fauteux et Ian Lacharité. Les deux élus locaux ont quitté leurs fonctions en dénonçant des situations de harcèlement et d’intimidation venant d’un petit groupe de citoyens. Ils ont obtenus l’appui de la MRC de Drummond et de la Fédération québécoise des municipalités.

M Côté doit tenir le fort jusqu’à l’élection partielle prévue le 18 juin pour ce qui est de la mairie.

Les pompiers toujours au cœur du conflit

La fusion du Service de sécurité incendie Wickhamois à celui de Drummondville est toujours derrière ces derniers tumultes. Le ministère de la Sécurité publique, celui des Affaires municipales et de l’Habitation, la Sûreté du Québec et la Ville de Drummondville sont désormais impliqués dans ce processus afin d’assurer un climat politique sain et exempt de violence.

Le partenariat entre les deux voisins de la route 139 a d’ailleurs été récemment formalisé. La signature a été repoussée à deux reprises à cause des différents départs. Les conseils municipaux avaient initialement donné leur aval le lundi 20 mars. Cette étape ne devait être que protocolaire.

Les raisons de cette décision, notamment le respect du temps de réponse des pompiers, ont d’abord été abordées lors d’une séance d’information publique.

«Les municipalités doivent tenir compte de l’ensemble des ressources disponibles à l’échelle régionale.» - Déclaration commune du conseil municipal de Wickham

La caserne de Drummondville doit donc être responsable de la desserte de Wickham à partir du 1er mai.

Pour d’autres informations du Centre-du-Québec, rendez-vous sur Noovo.Info.