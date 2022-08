Un Drummondvillois vient de faire l'équivalent de deux fois le tour de la Terre, soit plus de 87 000 km, alors qu'il a complété la course de voilier Clipper Race.



Bertrand Hould était un membre de l'équipage du bateau Qingdao, qui a remporté la compétition ayant pris fin le 30 juillet dernier.

L'homme de 71 ans a passé 248 jours en mer dans tous les océans alors que la course avait débuté en 2019, mais a dû être interrompue en raison de la pandémie. Celle-ci avait finalement pu reprendre en mars dernier.

Il a occupé plusieurs postes sur le bateau, mais a surtout été reconnu comme excellent réparateur de bris des voiles.

Celui qu'on surnommait «Sail repair» au début de la course et «Sail God» à la fin s'est même mérité le «Spirit of a Derry Girl Award» remis par ses équipiers.

Il s'est lancé dans l'aventure après le décès de son épouse en 2018 des suites d'un cancer du cerveau.

«C'était une suggestion de ma fille qui m'avais dit que c'était une aventure faite pour moi. Ça crée un vide énorme quand on perd un être cher. Ça m'a donc permis de prendre du recul», a soutenu M. Hould.

Ce dernier a dû passer à travers de nombreux bris et des tempêtes, mais a également croisé certains plaisanciers à travers son périple.

«Les gens avaient des petites embarcations, de la largeur d'un petit canot, dans le milieu de l'océan, pas de ceinture de sauvetage et ils étaient debouts. Mon dieu que ça ne passerait pas au Québec !» a-t-il indiqué en rigolant.

L'homme inspirant travaille maintenant à préparer une conférence qu'il présentera dans les écoles. Il souhaite également écrire un livre pour raconter son aventure.

Bertrand Hould continuera d'amassera de l'argent pour la recherche sur le cancer du cerveau.

