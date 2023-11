Le Bloc québécois, par l'entremise de son chef Yves-François Blanchet et du député de Drummond Martin Champoux, dénonce «l'énoncé déconnecté des besoins urgents des Québécois» qui a été présenté mardi après-midi par la ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland.

Au lendemain de l'énoncé économique livré par les Libéraux, messieurs Blanchet et Champoux soutiennent que le gouvernement Trudeau a ignoré les urgences réelles auxquelles font face les Québécois. Ils ajoutent que le gouvernement Trudeau n'a pas écouté les propositions faites par les partis d'opposition, principalement celles portées par le Bloc québécois.

«Justin Trudeau confond la rigueur budgétaire et l'inaction face aux urgences. Les libéraux ne proposent aucune mesure structurante face à la crise du logement et à la hausse fulgurante de l'itinérance. Ils demeurent intransigeants envers les PME qui ne pourront pas rembourser les prêts du compte d'urgence, quitte à risquer une vague de faillites. Ils ne freinent pas l'hécatombe dans nos salles de nouvelles et nos médias [...]. Le Bloc Québécois évaluera les maigres nouvelles annonces à leur mérite, mais dénonce un énoncé déconnecté des besoins urgents des Québécois», a confié Yves-François Blanchet par voie de communiqué.

Occasions manquées

Le Bloc québécois parle d'occasions manquées par le gouvernement Trudeau, lors de cet énoncé économique de mardi.

Le parti d'Yves-François Blanchet avait d'ailleurs avancé l'idée de créé un fonds d'acquisition pour les organismes sans but lucratif, ainsi qu'un programme de prêts sans intérêt ou à très faible taux pour stimuler la construction de nouveaux logements locatifs sociaux et abordables. Pour Martin Champoux, le gouvernement Trudeau n'est pas allé assez loin dans ses annonces puisqu'elles n'auront pas d'impact direct sur les citoyens avant plusieurs années.

«Les libéraux proposent bien quelques nouvelles mesures qui ne sont pas à la hauteur des urgences, mais en plus, aucune d'entre elles n'entre en vigueur avant 2025-2026. Ils continuent aussi d'ignorer l'ampleur de la crise du logement, autant que les besoins accrus, dramatiques même, en itinérance à l'approche de l'hiver», a exprimé M. Champoux.

Le Bloc proposait aussi un répit d'un an et plus de flexibilité de remboursement, sans perte de subvention pour les PME qui ont eu recours au compte d'urgence durant la pandémie. Selon les bloquistes, le parti Libéral n'a pas offert de sécuriser le milieu médiatique local, régional et national, qui vit une crise sans précédent.

«Une mise à jour économique, ça sert à faire le portrait de l'évolution de la situation économique depuis le budget et annoncer des solutions aux urgences connues. Cet énoncé n'aborde pas les nombreux changements et ne règle rien. Il s'agit donc d'un exercice raté, au point où on se demande pourquoi le gouvernement Trudeau a procédé à cet énoncé. Grâce aux libéraux, ça ira plus mal avant d'aller mieux», a conclu Martin Champoux.

Pour les plus récentes nouvelles du Centre-du-Québec, consultez Noovo.Info.