Un homme de 64 ans est décédé sur le coup après que son hélicoptère se soit écrasé à Lefebvre, au Centre-du-Québec, en milieu de journée mardi.

Sylvain Desmarais est décédé après que son appareil se soit écrasé vers 12 h 40 sur une terre agricole située près du 238, sur le 10e Rang.



Le monoplace avait été construit par l'homme de 64 ans qui avait obtenu sa certification de Transport Canada.

L'accident s'est produit sous les yeux de sa fille, Vicky, qui filmait la scène comme c'était souvent le cas.

Une défaillance est survenue alors que l'appareil volait depuis peu de temps selon la Sûreté du Québec.

La victime était connue comme un pilote d'expérience étant instructeur de vol, formateur, mais aussi pilote d'avions-citernes. Il avait même participé à certaines opérations en Europe l'été dernier.

Reste à voir ce qui a provoqué l'écrasement alors qu'une sorte défaillance mécanique serait survenue selon ses proches.

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada et le coroner Yvon Garneau enquêtent conjointement sur l'événement qui a nécessité le déploiement des services d'urgence. Ceci permettra d'établir les causes et les circonstances ayant mené à l'accident mortel.



«Selon les informations préliminaires, l'appareil privé était en vol depuis peu lorsqu'il s'est mis à perdre rapidement de l'altitude pour aller s'écraser. Le pilote était seul à bord et était insconcient à l'arrivée des premiers répondants», a affirmé en début d'après-midi la porte-parole de la Sûreté du Québec, Audrey-Anne Bilodeau. Le décès de l'homme a été constaté plus tard en journée à l'hôpital.

Mme Bilodeau a par ailleurs expliqué que l'enquête permettra de s'assurer qu'il n'y ait pas d'élément criminel.

«Le Bureau de la sécurité des transports du Canada tentera de savoir si l'écrasement était dû à une mauvaise manipulation ou à un bris mécanique.»