Le premier parc multisensoriel de Drummondville, situé au parc Rachel, a été inauguré lundi matin. Il offre des jeux multisensoriels permettant aux enfants aux prises des difficultés physiques, intellectuelles ou sensorielles de pouvoir s'amuser, et ce, de manière inclusive.

Issu du budget participatif 2021, ce projet a bénéficié d'investissements de 250 000 $, dont 50 000 $ de la Fondation InterVal du CIUSSS MCQ et de 5000 $ de Loisir Sport Centre-du-Québec.

«Je suis heureuse que nous inaugurions ce parc complètement repensé et, surtout, inclusif. Les parcs, je le crois sincèrement, font partie des infrastructures marquantes pour offrir aux citoyens et aux citoyennes des conditions favorisant le bien-être», a affirmé Stéphanie Lacoste, mairesse de Drummondville.

De son côté, la conseillère municipale du district 5 s’est réjouie de l’aménagement de ce parc.

«Qu’un tel projet soit issu du budget participatif démontre la pertinence de l’implication des citoyens et des citoyennes pour que leurs besoins soient répondus adéquatement. De plus, c’est la démonstration que notre conseil est à l’écoute des habitudes de vie des Drummondvilloises et des Drummondvillois», a-t-elle affirmé.

Des installations adaptées

Plusieurs activités sont mises à la disposition des enfants, comme des jeux visuels adaptés et des sentiers permettant un parcours sans obstacle avec des surfaces adéquates pour un fauteuil roulant.

«La canopée existante du site offre un ombrage bénéfique pour les déplacements de celles et ceux qui vivent avec une déficience visuelle, car il diminue l’éblouissement causé par le soleil. Les couleurs vives ont d’ailleurs été favorisées dans l’aménagement pour ces derniers», peut-on lire dans un communiqué transmis par la Ville de Drummondville.

Notons que ce parc est fréquenté par le Centre communautaire Drummondville-Sud, qui accueille 70 enfants en accompagnement en 2023.

