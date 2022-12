Un préposé aux bénéficiaires a été arrêté et accusé d'agression sexuelle sur une aînée de 79 ans résidant dans une résidence privée pour aînés (RPA) à Victoriaville. Léo Godin, un homme de 67 ans de Sainte-Eulalie, a comparu mercredi au palais de justice de Victoriaville.

Il a été mis en liberté sous certaines conditions, dont «de ne pas se présenter à la résidence La Seigneurie Le Victorin, ne pas communiquer avec la plaignante et ne pas occuper un emploi ou faire du bénévolat qui le place en lien avec des personnes âgées», a confirmé la procureure aux poursuites criminelles et pénales (DPCP) et porte-parole adjointe, Me Patricia Johnson.



Selon l'acte de dénonciation, les faits reprochés seraient survenus «le ou vers le 27 novembre 2022, à Victoriaville.»



Notons que l'employé a été congédié par l'établissement à la suite des évènements



Léo Godin reviendra en cour le 27 février prochain.