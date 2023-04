Un réseau de vélos à assistance électrique doit commencer son implantation à Drummondville dès l’été 2023, une première au Québec. Une borne pouvant accueillir jusqu’à trois appareils VéLÀ sera installée chez Promutuel Assurances Centre-Sud. Un deuxième endroit doit être décidé par l’administration municipale. Le centre-ville serait envisagé. Au total, six véhicules seront mis à la disposition du public pendant la saison estivale.

Ce projet découle d’un partenariat entre l’assureur, le Conseil régional de l'environnement du Centre-du-Québec et la Ville de Drummondville. L’objectif est d’encourager l’adoption d’un mode de vie plus sain et écologique.

Une application doit permettre l’utilisation des appareils VéLÀ avec un enregistrement. Elle servira également au verrouillage électronique à la fin du trajet. L’ajout de points touristiques intéressants est envisagé pour la plateforme.

Des données seront amassées afin de démontrer la popularité du programme au conseil de Ville.

La directrice générale, Maryse Morel, espère l’ajout d’autres collaborateurs du privé afin d’élargir le réseau à 12 stations de recharge et 60 appareils.

«Je ne mets pas de limite. On croit avoir de nouveaux partenaires très bientôt.» - Maryse Morel, directrice générale de Promutuel Assurance Centre-Sud

La compagnie québécoise Bewegen Technologies, située en Beauce, a été sélectionnée comme fournisseur.

Le service doit faire son apparition ailleurs au Centre-du-Québec, des annonces seraient à venir. Une station de vélopartage mobile pilotée par le CRECQ doit faire le tour de la région pendant la saison estivale. À l'automne, un appel d’offres sera lancé pour qu’elle soit installée définitivement sur le territoire d’une ville.

Le Conseil régional en environnement a d’ailleurs tenu un forum sur la mobilité active au cours du mois d’avril à Victoriaville. Il soulignait alors que plus de 90 % des déplacements entre le domicile et le travail se faisaient en autosolo au Centre-du-Québec. L’organisme soutenait qu’il fallait repenser le transport.

